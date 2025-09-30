Трамп заявил, что по-прежнему считает встречу Путина и Зеленского необходимой

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает необходимой встречу российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом он заявил во время общения с журналистами перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

Он также повторил высказанное ранее мнение, что считал конфликт в Украине самым легким для урегулирования из-за личных отношений с Путиным.

"Я сказал, во-первых, что эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом... Но я очень хорошо знал Путина и думал, что это будет легко.. Что ж, эта война оказалась самой сложной из всех", - отметил Трамп.