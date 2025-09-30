Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Трамп заявил, что по-прежнему считает встречу Путина и Зеленского необходимой

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 17:43
    Трамп заявил, что по-прежнему считает встречу Путина и Зеленского необходимой

    Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает необходимой встречу российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом он заявил во время общения с журналистами перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

    Он также повторил высказанное ранее мнение, что считал конфликт в Украине самым легким для урегулирования из-за личных отношений с Путиным.

    "Я сказал, во-первых, что эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом... Но я очень хорошо знал Путина и думал, что это будет легко.. Что ж, эта война оказалась самой сложной из всех", - отметил Трамп.

