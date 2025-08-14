Tramp Putinlə görüşdən sonra Ukraynada dərhal atəşkəs əldə ediləcəyinə əmin deyil

Haqqımızda

14 avqust 2025 19:05
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşündən sonra Ukraynadakı münaqişədə dərhal atəşkəs barədə razılığın əldə olunmasının mümkünlüyünə əmin deyil.

Bu barədə “Report” Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir.

"Düşünmürəm ki, dərhal atəşkəsə nail olacağıq”, - Amerika lideri söyləyib.

Bundan əlavə, Tramp Putinlə görüşünün uğurlu alınmaması riskini 25 % səviyyəsində qiymətləndirib.

O, həmçinin qeyd edib ki, Putinlə görüşündən sonra yalnız görüşün uğurlu olacağı təqdirdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə zəng edəcək, danışıqlar nəticə verməsə, ümumiyyətlə, heç kimə zəng etməyəcək.

