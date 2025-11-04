İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Tramp Nyu-York şəhəri üçün federal maliyyəni məhdudlaşdırmaqla hədələyib

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2025
    • 03:57
    Tramp Nyu-York şəhəri üçün federal maliyyəni məhdudlaşdırmaqla hədələyib

    ABŞ prezidenti Donald Tramp Demokratlar Partiyasının namizədi Zohran Mamdani Amerikanın ən böyük metropolisindəki mer seçkilərində qalib gələrsə, Nyu-York şəhəri üçün federal maliyyəni məhdudlaşdıracaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Vaşinqtonun administrasiyanın rəhbəri "Truth Social" sosial media platformasında yazıb.

    Amerika liderinin sözlərinə görə, kommunist namizəd Zohran Mamdani mer seçkilərində qalib gəlsə, onun Nyu-Yorka minimum həddən artıq federal vəsait ayıracağı ehtimalı çox azdır.

    Tramp daha əvvəl dəfələrlə bəyan edib ki, özünü demokratik sosialist adlandıran Mamdani kommunistdir.

    Qeyd edək ki, Nyu-York şəhərinin meri seçkiləri noyabrın 4-nə təyin edilib.

    Nyu-York Donald Tramp ABŞ
    Трамп грозит ограничить поддержку Нью-Йорка, если мэром станет демократ Мамдани

    Son xəbərlər

    04:46

    Britaniyaya sığınacaq üçün edilən müraciətlərin sayı 108 mini keçib

    Digər ölkələr
    04:25

    ABŞ BMT-yə ödənişləri müvəqqəti dayandırıb

    Digər ölkələr
    03:57

    Tramp Nyu-York şəhəri üçün federal maliyyəni məhdudlaşdırmaqla hədələyib

    Digər ölkələr
    03:32

    Kamçatkada bir gündə 60-a yaxın zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    03:06

    Romada uçan tarixi tikilinin dağıntıları altında qalan işçi xilas edilib

    Digər ölkələr
    02:49

    Peru Meksika ilə diplomatik əlaqələri kəsib

    Digər ölkələr
    02:11

    KİV: Tramp noyabrın 18-də Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsini qəbul edəcək

    Digər ölkələr
    01:33

    İsraildə terrorçuların edam edilməsi haqqında qanun birinci oxunuşda təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    01:05

    ABŞ hökuməti şatdaun səbəbindən ərzaq yardımı proqramını yalnız qismən maliyyələşdirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti