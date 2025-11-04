Tramp Nyu-York şəhəri üçün federal maliyyəni məhdudlaşdırmaqla hədələyib
Digər ölkələr
- 04 noyabr, 2025
- 03:57
ABŞ prezidenti Donald Tramp Demokratlar Partiyasının namizədi Zohran Mamdani Amerikanın ən böyük metropolisindəki mer seçkilərində qalib gələrsə, Nyu-York şəhəri üçün federal maliyyəni məhdudlaşdıracaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Vaşinqtonun administrasiyanın rəhbəri "Truth Social" sosial media platformasında yazıb.
Amerika liderinin sözlərinə görə, kommunist namizəd Zohran Mamdani mer seçkilərində qalib gəlsə, onun Nyu-Yorka minimum həddən artıq federal vəsait ayıracağı ehtimalı çox azdır.
Tramp daha əvvəl dəfələrlə bəyan edib ki, özünü demokratik sosialist adlandıran Mamdani kommunistdir.
Qeyd edək ki, Nyu-York şəhərinin meri seçkiləri noyabrın 4-nə təyin edilib.
