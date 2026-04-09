İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Tramp: İran nüvə silahlarından imtina etməyə və Hörmüz boğazını açmağa razılaşıb

    Digər ölkələr
    • 09 aprel, 2026
    • 08:57
    Tramp: İran nüvə silahlarından imtina etməyə və Hörmüz boğazını açmağa razılaşıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, Vaşinqton və Tehran İranın nüvə proqramı məsələləri, habelə Hörmüz boğazından sərbəst keçidin təmin olunması üzrə razılıq əldə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri özünün "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Artıq çoxdan, bütün yalan ritorikaya rəğmən, razılaşdırılıb - nüvə silahı olmayacaq, Hörmüz boğazı isə açıq və təhlükəsiz olacaq", - Ağ Ev rəhbəri qeyd edib.

    Tramp həmçinin əlavə edib ki, ABŞ Silahlı Qüvvələri hazırda "resurslarını bərpa edir və yeni fəthlərin gözləntisi ilə istirahət edir".

    Bununla belə, o qeyd edib ki, ölkənin bütün hərbi texnikası və hərbi qulluqçuları İran ətrafındakı mövqelərində qalacaqlar.

    "Əgər hər hansı bir səbəbdən o (razılaşma - red.) yerinə yetirilməsə - bu, son dərəcə az ehtimal olunur - o zaman əvvəlkindən daha güclü, daha genişmiqyaslı və daha qüdrətli şəkildə "atışma başlayacaq", - ABŞ Prezidenti vurğulayıb.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəlib. İran bildirib ki, bu müddət ərzində İran Silahlı Qüvvələri ilə koordinasiya şəraitində və texniki məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçid təmin ediləcək.

    İsrail isə mövcud atəşkəs qərarının Livana şamil edilmədiyini əsas gətirərək bu ölkəyə zərbələr endirib. Nəticədə 254 nəfər həlak olub. Daha sonra İran parlamentinin spikeri Məhəmmədbaqer Qalibaf bəyan edib ki, Livanda atəşkəsin əldə olunması planın birinci şərti idi.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya Donald Tramp Hörmüz boğazı
    Трамп: Иран согласился отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив

