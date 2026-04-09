    Трамп: Иран согласился отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив

    • 09 апреля, 2026
    • 08:56
    Трамп: Иран согласился отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли договоренностей по вопросам иранской ядерной программы, а также обеспечения свободного прохода через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

    "Уже давно, невзирая на всю лживую риторику, было согласовано - никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт и безопасен", - написал глава Белого дома.

    Трамп также добавил, что вооруженные силы США в настоящее время "восполняют ресурсы и отдыхают в ожидании новых завоеваний".

    При этом он отметил, что вся военная техника и военнослужащие страны останутся на своих "позициях вокруг Ирана".

    "Если по какой-либо причине оно (соглашение - ред.) не будет выполнено, что крайне маловероятно, тогда "начнется стрельба" - мощнее, масштабнее и сильнее, чем прежде", - подчеркнул президент США.

    Отметим, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Израиль, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.

    Tramp: İran nüvə silahlarından imtina etməyə və Hörmüz boğazını açmağa razılaşıb

    Азербайджан и Сомали представили совместную декларацию по градостроительству

    Цена на нефть марки Brent выросла до $97,4 за баррель

    Цена азербайджанской нефти понизилась более чем на $20

    В Азербайджане внедрят систему двухступенчатого пропуска товаров - ЭКСКЛЮЗИВ

    В Ташкенте стартовала международная конференция к 690-летию Амира Темура

    Посол: Делегация Ирана прибудет в Исламабад 9 апреля для переговоров с США

    В Баку у 6 наркокурьеров изъято 72 кг наркотиков

    Пакистан объявил двухдневные каникулы в Исламабаде в преддверии переговоров США-Иран

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2026)

