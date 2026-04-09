Трамп: Иран согласился отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли договоренностей по вопросам иранской ядерной программы, а также обеспечения свободного прохода через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Уже давно, невзирая на всю лживую риторику, было согласовано - никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт и безопасен", - написал глава Белого дома.

Трамп также добавил, что вооруженные силы США в настоящее время "восполняют ресурсы и отдыхают в ожидании новых завоеваний".

При этом он отметил, что вся военная техника и военнослужащие страны останутся на своих "позициях вокруг Ирана".

"Если по какой-либо причине оно (соглашение - ред.) не будет выполнено, что крайне маловероятно, тогда "начнется стрельба" - мощнее, масштабнее и сильнее, чем прежде", - подчеркнул президент США.

Отметим, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Израиль, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.