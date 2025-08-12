Haqqımızda

Tramp FED sədrini məhkəməyə verəcək

Tramp FED sədrini məhkəməyə verəcək Tramp FED sədrini məhkəməyə verəcək
Digər ölkələr
12 avqust 2025 19:17
Tramp FED sədrini məhkəməyə verəcək

ABŞ-də inflyasiya ilə bağlı yaxşı məlumatlardan (iyulda istehlak qiymətləri ekspertlərin proqnozlaşdırdığı kimi 2,8 % deyil, illik müqayisədə 2,7 % artıb – red.) ruhlanan Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Tramp əsas faiz dərəcəsini endirməkdən imtina edən Federal Ehtiyat Sisteminin (FED) sədri Cerom Pauelli növbəti dəfə gecikmiş insan və uğursuz adlandırıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Tramp “Truth Social”da yazıb.

O, həmçinin bildirib ki, Pauellin ABŞ iqtisadiyyatına vurduğu ziyan saysız-hesabsızdır.

Amerika lideri Pauelldən faiz dərəcəsini dərhal aşağı salmağı tələb edib və onu FED-in binaları ilə bağlı tikinti işlərinin idarə edilməsində dəhşətli və son dərəcə səriştəsiz işinə görə məhkəməyə verəcəyini bildirib.

Tramp son bir neçə aydır uçot dərəcəsini aşağı salmağa tələsmədiyinə görə Pauelli amansızcasına tənqid edir. FED iyulun 30-da uçot dərəcəsini 4,25-4,5 faiz səviyyəsində saxladıqdan sonra ABŞ Prezidenti məmuru böyük uğursuz, pis və axmaq adlandırıb, hətta onun vəzifədən çıxarılmasını istəyib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Trump to sue Federal Reserve chief
Rus versiyası Трамп подаст иск против главы ФРС

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi