Tramp: Alyaskada Putinlə konstruktiv görüş olacağını gözləyirəm - YENİLƏNİB

Tramp: Alyaskada Putinlə konstruktiv görüş olacağını gözləyirəm - YENİLƏNİB ABŞ Prezidenti Donald Tramp cümə günü Rusiyaya getməyi planlaşdırdığını bildirib.
11 avqust 2025 20:19
Tramp: Alyaskada Putinlə konstruktiv görüş olacağını gözləyirəm - YENİLƏNİB

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putinlə avqustun 15-də Alyaskada baş tutacaq görüşün konstruktiv olacağını gözlədiyini açıqlayıb.

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə mətbuat konfransında bildirib.

Tramp Putinlə Alyaskada keçiriləcək görüşün daha çox ilkin xarakter daşıyacağını və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin görüşdə iştirakının planlaşdırılmadığını söyləyib. ABŞ lideri əlavə edib ki, Putinlə görüşündən sonra onunla Zelenski arasında görüş və ya üçtərəfli sammit baş tutacağını gözləyir. O, həmçinin ABŞ-nin ərazi mübadiləsi təşkil etməyə çalışacağını bildirib.

“Vladimir Putinlə danışacağam və ona deyəcəyəm: sən bu müharibəni dayandırmalısan”, - deyən Tramp münaqişənin həlli üçün həm Moskva, həm də Kiyev üçün sərfəli olacaq razılaşmanı hazırlamağa çalışdığını vurğulayıb.

Eyni zamanda, o, Rusiya lideri ilə görüşdən sonra Ukrayna üzrə danışıqlar prosesindən geri çəkilməyinin mümkünlüyünü də istisna etməyib: “Mən danışıqlardan çəkilə və onlara “uğurlar” deyə bilərəm. Və bu, son olacaq”.

“Putinin bütün Ukraynanı istədiyini düşünənlər var. Yeri gəlmişkən, mən də onlardan biriyəm. Düşünürəm ki, mən olmasaydım, o, indi heç kimlə danışmazdı. Amma mən onunla görüşməyə hazırlaşıram. Razılaşmanın parametrlərini müzakirə edəcəyik. Bundan sonra mən Prezident Zelenskiyə və Avropa liderlərinə zəng edəcəyəm”, - ABŞ Prezidenti deyib.

19:14

ABŞ Prezidenti Donald Tramp cümə günü Rusiyaya getməyi planlaşdırdığını bildirib.

Bu barədə “Report” Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir.

“Cümə günü Rusiyaya gedirəm. Putinlə görüşmək niyyətindəyəm”, - Ağ Evin rəhbəri deyib.

Rus versiyası

