Haqqımızda

Tel-Əvivdə İsrail hökumətinə qarşı etiraz aksiyası keçirilir

Tel-Əvivdə İsrail hökumətinə qarşı etiraz aksiyası keçirilir İsrailin paytaxtı Tel-Əvivdə hökumət əleyhinə etiraz aksiyası keçirilir.
Digər ölkələr
8 avqust 2025 00:05
Tel-Əvivdə İsrail hökumətinə qarşı etiraz aksiyası keçirilir

İsrailin paytaxtı Tel-Əvivdə hökumət əleyhinə etiraz aksiyası keçirilir.

"Report" bu barədə İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir.

Bildirilir ki, polis etirazçılara qarşı su şırnaqlarından istifadə edir. Həmçinin 5 nəfərin saxlanıldığı vurğulanır.

Paytaxtdakı Ayalon şossesinin cənuba gedən zolaqlarını bağlayan etirazçılar hökumətdən müharibəni dayandırmağı və Qəzzada saxlanılan girovları azad etmək üçün razılığa gəlməyi tələb edirlər.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг

Ən vacib xəbərlər

Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub
7 avqust 2025 23:50
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi