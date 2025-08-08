Tel-Əvivdə İsrail hökumətinə qarşı etiraz aksiyası keçirilir

İsrailin paytaxtı Tel-Əvivdə hökumət əleyhinə etiraz aksiyası keçirilir.
"Report" bu barədə İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir.
Bildirilir ki, polis etirazçılara qarşı su şırnaqlarından istifadə edir. Həmçinin 5 nəfərin saxlanıldığı vurğulanır.
Paytaxtdakı Ayalon şossesinin cənuba gedən zolaqlarını bağlayan etirazçılar hökumətdən müharibəni dayandırmağı və Qəzzada saxlanılan girovları azad etmək üçün razılığa gəlməyi tələb edirlər.
מכת״זית בכינון ישיר על מפגינים שעומדים על מדרכה, בין עצים, ספסלים ומדרגות— אלימות ישראל (@Alimut_Israel)
תל אביב 07/08/2025
pic.twitter.com/bkQhpPFypu August 7, 2025