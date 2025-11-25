Tailandda daşqınlar nəticəsində 13 nəfər ölüb, 13 dairədə təxliyə elan edilib
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 16:27
Tailandın cənubundakı Sonqkhla əyalətində daşqın nəticəsində 13 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bangkok Post" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ölkənin cənubunda 13 dairədə təxliyə elan edilib.
Hakimiyyət orqanları su səviyyəsinin beş gün ərzində azalacağını gözləyirlər.
Tailand Kral Ordusu zərərçəkənlərə yardım göstərmək üçün helikopterlər, donanma - 14 kater və çətin gedilə bilən yerlərdə yardım göstərmək üçün xüsusi təyinatlı qüvvələr göndərib.
