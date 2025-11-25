На юге Таиланда из-за наводнений погибли 13 человек, в 13 округах объявлена эвакуация
Другие страны
- 25 ноября, 2025
- 16:13
Из-за наводнения в южной таиландской провинции Сонгкхла погибли 13 человек. На юге Таиланда объявлена эвакуация в 13 округах.
Как передает Report, об этом сообщает Bangkok Post.
Власти рассчитывают, что уровень воды спадет в течение пяти дней.
В Сонгкхле эвакуированы несколько домохозяйств в 16 округах, наводнения затронули 697 231 человек.
Королевская армия Таиланда направила для оказания помощи пострадавшим вертолеты, флот - 14 катеров и бойцов спецподразделения для оказания помощи в труднодоступных местах. Также задействовали гидроциклы и два самолета Департамента природных ресурсов.
Последние новости
17:08
Фото
Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукциейПроисшествия
17:07
Фото
В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована выставкаKультурная политика
16:59
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевшихПроисшествия
16:54
Сербия запросит у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:43
Фото
ПЕА и Компартия Кубы подписали соглашение о сотрудничествеВнешняя политика
16:43
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-западе ЯпонииДругие страны
16:36
Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 678 млн манатов с госгарантиейФинансы
16:36
Создается информационная система "Карта продовольственного обеспечения"Внутренняя политика
16:33