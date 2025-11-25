На юге Таиланда из-за наводнений погибли 13 человек, в 13 округах объявлена эвакуация

Из-за наводнения в южной таиландской провинции Сонгкхла погибли 13 человек. На юге Таиланда объявлена эвакуация в 13 округах.

Как передает Report, об этом сообщает Bangkok Post.

Власти рассчитывают, что уровень воды спадет в течение пяти дней.

В Сонгкхле эвакуированы несколько домохозяйств в 16 округах, наводнения затронули 697 231 человек.

Королевская армия Таиланда направила для оказания помощи пострадавшим вертолеты, флот - 14 катеров и бойцов спецподразделения для оказания помощи в труднодоступных местах. Также задействовали гидроциклы и два самолета Департамента природных ресурсов.