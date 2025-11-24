İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Suriyada yerli sakinlərə hücuma görə 120 nəfəri saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 21:35
    Suriyada yerli sakinlərə hücuma görə 120 nəfəri saxlanılıb

    Suriyanın keçid hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələri Homs əyalətinin sakinlərinə qarşı son hücumlarda əli olmaqda şübhəli bilinən təxminən 120 nəfəri saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nurəddin Əl-Baba məlumat verib.

    O, Qətərin "Əl-Cəzirə" telekanalına müsahibəsində deyib: "Homsda mülki şəxslərə qarşı hücumlarda iştirakda şübhəli bilinən 120-yə yaxın adam saxlanılıb".

    Noyabrın 23-də Suriya Daxili İşlər Nazirliyi Homs şəhərində məzhəb nifrətini qızışdırmaq məqsədi ilə törədilən evli cütlüyün qətlindən sonra baş verən iğtişaşların qarşısını almaq üçün komendant saatı tətbiq edib. Hüquq-mühafizə orqanları ilkin araşdırma zamanı hadisənin dini deyil, cinayət motivləri ilə törədildiyini müəyyən ediblər.

    Suriya Homs Hücum
    В Сирии задержаны 120 человек за нападения на местных жителей в Хомсе

    Son xəbərlər

    22:23

    Avropa Parlamenti Ukrayna üçün sülh planına dair xüsusi debatlar keçirəcək

    Digər ölkələr
    22:08

    Azərbaycan millisinin 2 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    22:03

    Tramp Si Cinpinlə qarşılıqlı səfərlərin tarixlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:56

    "Neftçi" Samir Abasovu istefaya göndərib

    Futbol
    21:55

    Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    21:37

    "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk matçında böyük hesabla uduzub

    Futbol
    21:35

    Suriyada yerli sakinlərə hücuma görə 120 nəfəri saxlanılıb

    Digər ölkələr
    21:26

    Avstriya kansleri: Aİ Rusiyaya təzyiq göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    21:12

    Türkiyədə yanacaqdaşıyan maşınla avtobus toqquşub, 14 nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti