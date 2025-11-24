Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 21:40
    В Сирии задержаны 120 человек за нападения на местных жителей в Хомсе

    Силы безопасности переходного правительства Сирии задержали порядка 120 человек по подозрению в причастности к недавним нападениям на жителей провинции Хомс.

    Как передает Report, об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщил официальный представитель МВД арабской республики Нуреддин аль-Баба.

    "Задержаны около 120 человек, подозреваемых в причастности к нападениям на граждан в Хомсе", - сказал он.

    Напомним, что 23 ноября МВД Сирии ввело комендантский час в городе Хомс для предотвращения беспорядков после убийства супружеской пары, которое могло быть совершено для разжигания межконфессиональной вражды. В ходе предварительного расследования правоохранительные органы установили, что это преступление было совершено по уголовным, а не религиозным мотивам.

    Сирия задержанные Хомс МВД
    Suriyada yerli sakinlərə hücuma görə 120 nəfəri saxlanılıb

