İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Sudanda məscidə PUA zərbəsi nəticəsində 43 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 23:16
    Sudanda məscidə PUA zərbəsi nəticəsində 43 nəfər ölüb

    Sudanın qərbində, Çevik Reaksiya Qüvvələri (ÇRQ) tərəfinin mühasirəsində olan Əl-Faşir şəhərində ÇRQ-nin pilotsuz təyyarəsinin zərbəsi nəticəsində azı 43 mülki şəxs həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Washington Post" qəzeti yerli həkimlərə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zərbə sakinlər məscidə cümə namazına toplaşarkən düşüb.

    Digər məlumatlara görə, zərbə zamanı 75-ə qədər adam həlak ola bilər, hücum zamanı Əl-Faşir yaxınlığındakı köçkünlər düşərgəsindəki məscid hədəf alınıb.

    Əl-Faşir Şimali Darfur əyalətinin paytaxtı və Darfurdakı sonuncu böyük hərbi qaladır. Bir gün əvvəl "Washington Post" xəbər verib ki, şəhərin qərb və cənub məhəllələrində döyüşlər şiddətlənib.

    Öz növbəsində "Sudan Tribune" xəbər verib ki, ÇRQ əvvəllər Afrika İttifaqı-BMT sülhməramlı missiyasının Darfurda (UNAMID) Əl-Faşrin şimal-qərbində istifadə etdiyi bazaya soxulmağa nail olub. Obyekt indi hərbçilərlə könüllülər tərəfindən istifadə olunur.

    Sudan Məscid PUA
    Более 40 человек погибли при ударе БПЛА по мечети на западе Судана

    Son xəbərlər

    23:16

    Sudanda məscidə PUA zərbəsi nəticəsində 43 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    22:51

    Marneulidə azərbaycanlı gürcü dilini bilmədiyinə görə şillələnib, qarşıdurma yaranıb

    Region
    22:29

    Tramp Ağ Evdə Ərdoğanla görüşəcək

    Digər ölkələr
    22:07

    Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçisi bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    21:58

    Trampın "Nyu-York Times"a qarşı 15 milyard dollarlıq iddiası təmin olunmayıb

    Digər ölkələr
    21:38

    AK rəhbəri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin qəbulunun sürətləndirilməsinə çağırıb

    Digər ölkələr
    21:19

    İran XİN: "Avropa üçlüyü" nüvə məsələsinin diplomatik yolla həlli səylərini alt-üst edir

    Region
    20:58

    Tramp BMT BA sessiyasında Suriya Prezidenti ilə görüşmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    20:48

    Azərbaycan və Özbəkistan paralimpiya hərəkatının inkişafını müzakirə edib

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti