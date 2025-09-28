İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    28 sentyabr, 2025
    20:19
    SCMP: Çin yeraltı hədəflərə nüvə zərbələrinin modelləşdirilməsi sistemini yaradıb

    Çin mühəndisləri dünyada ilk dəfə olaraq yerin dərinliyində yerləşdirilmiş hədəfə üç nüvə zərbəsinin vurulmasının nəticələrini analiz edən laborator eksperiment keçiriblər.

    "Report"un "South China Morning Post" (SCMP) qəzetinə istinadən məlumatına görə, eksperimentin məqsədi düşmən bunkerlərinin tam məhv edilməsinə yönəlmiş qabaqcıl hərbi texnologiyaların sınaqdan keçirilməsidir.

    Nəşr qeyd edib ki, Nankin şəhərində Çin Xalq Azadlıq Ordusu Mühəndislik Universitetinin dosenti Sü Syaohueyin rəhbərlik etdiyi qrup dünyanın ilk çoxsaylı nüvə partlayışlarının nəticələrini, xüsusilə də eyni yeraltı hədəfə üç nüvə başlığının zərbəsini modelləşdirə bilən sistemini hazırlayıb.

    İyun ayında Amerika hərbçiləri İranın nüvə obyektlərinə bunkeri məhv edə bilən bir neçə güclü bomba atmaqla zərbə endiriblər. SCMP qeyd edib ki, ABŞ rəsmiləri obyektlərin tamamilə məhv edildiyini bildirməsinə baxmayaraq, bu obyektlərin əsas hissəsinin, çox güman ki, salamat qaldığına dair məlumatlar ortaya çıxıb. Bu o deməkdir ki, hətta ən güclü adi silahlar belə böyük dərinlikdə möhkəmləndirilmiş yeraltı hədəfləri məhv etməyə bilər.

    Sü Syaohueyin rəhbərlik etdiyi qrupun üzvləri iddia ediblər ki, torpağa nüfuz edən yeni, aşağı güclü, yüksək dəqiqlikli nüvə silahı artıq bəzi ölkələrin, xüsusilə də ABŞ-nin arsenalında var və digər dövlətlər tərəfindən hazırlanır. Lakin indiyədək belə çoxsaylı nüvə zərbələri yalnız nəzəriyyədə mövcud idi. Çinli alimlər iddia ediblər ki, vakuum kamerası əsasında belə zərbələri modelləşdirməyə imkan verən yeni bir test sistemi yarada biliblər.

    Onlar belə nəticəyə gəliblər ki, bir neçə nüvə başlığı ilə dəqiq, sinxronlaşdırılmış zərbələrə nail olmaq üçün hipersəs yüksək dəqiqlikli çatdırılma sistemləri, qabaqcıl uçuş idarəetmə və vaxt sinxronizasiya sistemləri, həmçinin başlıqların detonasiya ardıcıllığını əlaqələndirmək üçün etibarlı idarəetmə, nəzarət və rabitə sistemləri daxil olmaqla, qabaqcıl silahlardan istifadə etmək lazım olacaq. Araşdırmaya görə, bu imkanlara ənənəvi nüvə silahları malik deyil, lakin son vaxtlarda yerləşdirilmiş bəzi müasir silahlar bu problemləri həll edə bilərdi.

