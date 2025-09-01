Rusiya Fon der Lyayenin təyyarəsi ilə bağlı insidentə aidiyyətini inkar edir
Digər ölkələr
- 01 sentyabr, 2025
- 17:00
Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Moskvanın Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayenə məxsus təyyarəsinə naviqasiya sistemlərinə maneələrə aidiyyəti yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Qərb KİV-inə məlumat verib.
"Sizin məlumatınız yanlışdır", - D.Peskov bildirib.
