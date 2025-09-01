    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    • 01 sentyabr, 2025
    • 17:00
    Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Moskvanın Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayenə məxsus təyyarəsinə naviqasiya sistemlərinə maneələrə aidiyyəti yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Qərb KİV-inə məlumat verib.

    "Sizin məlumatınız yanlışdır", - D.Peskov bildirib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Россия отрицает свою причастность к инциденту с самолетом Фон дер Ляйен

