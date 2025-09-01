Россия отрицает свою причастность к инциденту с самолетом Фон дер Ляйен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к помехам навигационных систем самолета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как передает Report, об этом он сообщил западным СМИ.

"Ваша информация неверна", - заявил он.

Отметим, что самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен совершил вынужденную посадку в аэропорту города Пловдив в Болгарии предположительно из-за российской атаки, которая вывела из строя GPS-системы в зоне аэропорта. Позднее пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста подтвердила эту информацию.