Россия отрицает свою причастность к инциденту с самолетом Фон дер Ляйен

    • 01 сентября, 2025
    • 16:53
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к помехам навигационных систем самолета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Как передает Report, об этом он сообщил западным СМИ.

    "Ваша информация неверна", - заявил он.

    Отметим, что самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен совершил вынужденную посадку в аэропорту города Пловдив в Болгарии предположительно из-за российской атаки, которая вывела из строя GPS-системы в зоне аэропорта. Позднее пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста подтвердила эту информацию.

