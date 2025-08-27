Rubio Fransa, Almaniya və Britaniya XİN başçıları ilə İranla bağlı vəziyyəti müzakirə edib
Digər ölkələr
- 27 avqust, 2025
- 21:12
ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio Fransa, Almaniya və Böyük Britaniyanın xarici işlər nazirləri ilə İranla bağlı vəziyyəti müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidməti rəhbərinin müavini Tom Piqott bildirib.
"ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio İranla bağlı vəziyyəti müzakirə etmək üçün Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro, Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann Vadeful və Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Devid Lemmi ilə danışıb. Tərəflər İranın nüvə silahı işləyib hazırlamasının və ya əldə etməsinin qarşısını almaq öhdəliyini bir daha təsdiqləyib", - məlumatda deyilir.
Son xəbərlər
03:19
Bloomberg: Meksika ABŞ-nin təzyiqi altında Çin mallarına rüsumları artırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
02:46
Rubio İsrailin XİN başçısı ilə Qəzza, Suriya və İranı müzakirə edibDigər ölkələr
02:40
FTB Minneapolisdəki atışmanı daxili terror kimi qiymətləndiribDigər ölkələr
02:10
İran AEBA ilə əməkdaşlıqdan imtina edə bilərRegion
01:17
Türkiyənin vitse-prezidenti Putin və Zelenskinin İstanbulda görüşə biləcəyinə inanırRegion
01:11
UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulubFutbol
01:05
ABŞ-də xarici jurnalistlər və tələbələr üçün viza qaydaları sərtləşdirilə bilərDigər ölkələr
00:40
Argentinada sakinlər prezidentin olduğu avtomobilə daş və butulka atıblarDigər ölkələr
00:31