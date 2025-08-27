    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Rubio Fransa, Almaniya və Britaniya XİN başçıları ilə İranla bağlı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 27 avqust, 2025
    • 21:12
    Rubio Fransa, Almaniya və Britaniya XİN başçıları ilə İranla bağlı vəziyyəti müzakirə edib

    ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio Fransa, Almaniya və Böyük Britaniyanın xarici işlər nazirləri ilə İranla bağlı vəziyyəti müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidməti rəhbərinin müavini Tom Piqott bildirib.

    "ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio İranla bağlı vəziyyəti müzakirə etmək üçün Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro, Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann  Vadeful və Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Devid Lemmi ilə danışıb. Tərəflər İranın nüvə silahı işləyib hazırlamasının və ya əldə etməsinin qarşısını almaq öhdəliyini bir daha təsdiqləyib", - məlumatda deyilir.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Рубио обсудил с главами МИД Франции, ФРГ и Британии ситуацию с Ираном

