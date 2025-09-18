İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Polşada "F-16"nın atdığı raket yaşayış binasına dəyib

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2025
    • 05:45
    Polşada F-16nın atdığı raket yaşayış binasına dəyib

    Polşanın Viriki şəhərində yaşayış binası pilotsuz uçuş aparatı ilə yox, Polşa Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarədən atılan raketlə vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TVN24 telekanalında əlaqələndirici xüsusi xidmətlər naziri Tomaş Siemonyak məlumat verib.

    O qeyd edib ki, bütün sübutlar raketin Polşanın F-16 qırıcısından atıldığını göstərir. Nazir vurğulayıb ki, araşdırma davam edir və qalıqlar müəyyənləşdikdən sonra yekun nəticə ictimaiyyətə açıqlanacaq.

