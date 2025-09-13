İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    "Politico": Aİ Rusiya vətəndaşları üçün viza siyasətini sərtləşdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 08:52
    Politico: Aİ Rusiya vətəndaşları üçün viza siyasətini sərtləşdirmək niyyətindədir

    Avropa İttifaqı Rusiya vətəndaşlarına viza verilməsi ilə bağlı mövqeyini sərtləşdirməyə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" qəzeti Avropa Komissiyasının nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Vurğulanıb ki, ilin sonuna qədər Aİ bloka daxil olan ölkələr üçün ruslara vizaların verilməsi ilə bağlı daha sərt tövsiyələri özündə əks etdirən yeni qaydalar dərc edəcək.

    Qeyd olunub ki, Avropa İttifaqının şərq ölkələri bu cür məhdudiyyətlərin qəbulu üçün uzun müddətdir lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olub.

    Bununla belə, vizaların verilməsi Aİ-yə üzv ölkələrin səlahiyyətində qalır, ona görə də Avropa Komissiyası Rusiya vətəndaşlarının bloka daxil olmasına tam qadağa qoya bilməz.

    Avropa İttifaqının son məlumatlarına görə, 2024-cü ildə Rusiya vətəndaşlarına Aİ ölkələrinə və digər Şengen ölkələrinə, o cümlədən İsveçrəyə səyahət etmək üçün təxminən 542 min qısamüddətli viza verilib. Bu, 2023-cü illə müqayisədə təxminən 20% çoxdur, lakin 2019-cu illə müqayisədə xeyli azdır.

    Politico: ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении россиян
    Brussels set to recommend stricter visa rules for Russians

    Son xəbərlər

    10:03

    Husilər Təl-Əvivə hipersəs raket zərbəsi endirdiklərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    10:00

    "Benfika"nın baş məşqçisi: "Qarabağ"la oyunda qalib gəlməliyik"

    Futbol
    09:51

    Qızılağac Milli Parkının ərazisində yanğın olub

    Hadisə
    09:51

    Azərbaycan neftinin qiyməti 2 % artıb

    Energetika
    09:44

    Azərbaycan ADB ilə Hövsanda tullantı sularının təmizlənməsinə dair Saziş imzalayıb

    İnfrastruktur
    09:43

    Yaşmada sahəsi 1500 m² olan sex yanıb

    Hadisə
    09:24

    Azərbaycanda ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıb

    Maliyyə
    09:24

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın dörd güləşçisi mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    09:10

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.09.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti