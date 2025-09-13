Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Politico: ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении россиян

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 08:47
    Politico: ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении россиян

    Евросоюз готовится ужесточить свою позицию в отношении выдачи виз гражданам России.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Европейской комиссии.

    По его информации, ЕС к концу года опубликует новые предписания для стран блока, которые будут содержать более жесткие рекомендации для выдачи виз россиянам.

    Отмечается, что восточные страны Евросоюза давно лоббировали принятие таких ограничений. Однако выдача виз остается в компетенции стран - членов ЕС, поэтому Европейская комиссия не может ввести тотальный запрет на въезд граждан РФ на территорию блока. В результате этого политика в отношении виз сильно разнится среди стран - членов объединения.

    По последним данным Евросоюза, в 2024 году гражданам РФ было выдано порядка 542 тыс. краткосрочных виз для поездок в страны ЕС и другие государства Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Это примерно на 20% больше, чем в 2023 году, однако существенно меньше показателей 2019 года. 

    "Politico": Aİ Rusiya vətəndaşları üçün viza siyasətini sərtləşdirmək niyyətindədir
    Brussels set to recommend stricter visa rules for Russians

