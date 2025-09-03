İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Pentaqon: ABŞ Prezidenti hərbi potensialı gücləndirməyi tapşırıb

    • 03 sentyabr, 2025
    • 17:55
    Pentaqon: ABŞ Prezidenti hərbi potensialı gücləndirməyi tapşırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Müdafiə Nazirliyinə ölkənin hərbi potensialını gücləndirməyi tapşırıb.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset bildirib.

    Məlumata görə, bu qərar Çin və Rusiyanın yaxınlaşması fonunda qəbul edilib. ABŞ Prezidenti isə bunu əvvəlki administrasiyanın fəaliyyəti ilə əlaqələndirib.

    "Təəssüf ki, əvvəlki administrasiyanın zəifliyi Rusiya və Çini yaxınlaşdırıb, bu dəhşətli hadisələrin inkişafı ABŞ liderliyi və gücünün çatışmazlığının nəticəsidir. Məhz buna görə Prezident Tramp bizə hərbi potensialı artırmağı, döyüş ruhunu canlandırmağı tapşırıb", - o bildirib.

    ABŞ Donald Tramp Çin Rusiya
