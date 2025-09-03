Pentaqon: ABŞ Prezidenti hərbi potensialı gücləndirməyi tapşırıb
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 17:55
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Müdafiə Nazirliyinə ölkənin hərbi potensialını gücləndirməyi tapşırıb.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset bildirib.
Məlumata görə, bu qərar Çin və Rusiyanın yaxınlaşması fonunda qəbul edilib. ABŞ Prezidenti isə bunu əvvəlki administrasiyanın fəaliyyəti ilə əlaqələndirib.
"Təəssüf ki, əvvəlki administrasiyanın zəifliyi Rusiya və Çini yaxınlaşdırıb, bu dəhşətli hadisələrin inkişafı ABŞ liderliyi və gücünün çatışmazlığının nəticəsidir. Məhz buna görə Prezident Tramp bizə hərbi potensialı artırmağı, döyüş ruhunu canlandırmağı tapşırıb", - o bildirib.
