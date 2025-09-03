Трамп распорядился усилить военный потенциал США на фоне сближения Китая и России
Другие страны
- 03 сентября, 2025
- 17:37
Президент США Дональд Трамп поручил Министерству обороны усилить военный потенциал страны.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заявил Министр обороны США Пит Хегсет.
Согласно информации, такое решение было принято на фоне сближения Китая и России, которое президент США связал с действиями предыдущей администрации.
"К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай, это ужасное развитие событий стало результатом недостатка американских лидерства и силы. Именно поэтому президент Трамп поручил нам в министерстве обороны подготовиться, нарастить военный потенциал, возродить воинский дух и вернуть эффективное сдерживание", - сказал он.
