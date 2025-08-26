Haqqımızda

Pentaqon ABŞ-nin ən böyük müdafiə şirkətlərində pay almağı düşünür

Pentaqon ABŞ-nin ən böyük müdafiə şirkətlərində pay almağı düşünür ABŞ Müdafiə Nazirliyinin (Pentaqonun) yüksək rütbəli rəsmiləri Lockheed Martin kimi aparıcı müdafiə şirkətlərində pay almaq imkanını müzakirə edirlər.
Digər ölkələr
26 avqust 2025 23:36
Pentaqon ABŞ-nin ən böyük müdafiə şirkətlərində pay almağı düşünür

ABŞ Müdafiə Nazirliyinin (Pentaqonun) yüksək rütbəli rəsmiləri "Lockheed Martin" kimi aparıcı müdafiə şirkətlərində pay almaq imkanını müzakirə edirlər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin ticarət naziri Hovard Latnik CNBC telekanalına müsahibəsində bildirib.

"Müdafiə sektoru ilə bağlı böyük müzakirələr gedir. "Lockheed Martin" gəlirinin 97 %-ni ABŞ hökumətindən alır və faktiki olaraq onun bir hissəsidir. Şirkət gələn raketləri ələ keçirə bilən dəqiq döyüş sursatları və sistemlər istehsal edir", - o deyib.

Donald Tramp administrasiyasının hökumətlə iş görən digər şirkətlərlə də sövdələşməni təkrarlamağı planlaşdırılması ilə bağlı suala Latnik, müdafiə ilə bağlı müzakirələr sadəcə olaraq böyük olduğunu bildirib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Пентагон рассматривает возможность покупки долей в крупнейших оборонных компаниях США

Ən vacib xəbərlər

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi