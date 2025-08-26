Pentaqon ABŞ-nin ən böyük müdafiə şirkətlərində pay almağı düşünür

ABŞ Müdafiə Nazirliyinin (Pentaqonun) yüksək rütbəli rəsmiləri "Lockheed Martin" kimi aparıcı müdafiə şirkətlərində pay almaq imkanını müzakirə edirlər.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin ticarət naziri Hovard Latnik CNBC telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Müdafiə sektoru ilə bağlı böyük müzakirələr gedir. "Lockheed Martin" gəlirinin 97 %-ni ABŞ hökumətindən alır və faktiki olaraq onun bir hissəsidir. Şirkət gələn raketləri ələ keçirə bilən dəqiq döyüş sursatları və sistemlər istehsal edir", - o deyib.
Donald Tramp administrasiyasının hökumətlə iş görən digər şirkətlərlə də sövdələşməni təkrarlamağı planlaşdırılması ilə bağlı suala Latnik, müdafiə ilə bağlı müzakirələr sadəcə olaraq böyük olduğunu bildirib.