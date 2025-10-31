İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Paris qrafı: Luvrdan oğurladığınız tacımızı geri qaytarın

    31 oktyabr, 2025
    • 16:09
    Paris Qrafı Jan Orleanlı Luvr muzeyinin qarətçilərini sapfir tacını geri qaytarmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" informasiya agentliyi məlumat yayıb.

    Agentliyin məlumatına əsasən, tac onun ailəsinin mirasının bir hissəsi olub və ulu nənəsinə məxsus olub.

    "Zinət əşyalarımızı gec olmadan bizə qaytarın", - qraf bildirib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Luvrdan oğurlanmış zinət əşyaları Fransanın qiymətli irsidir: "Ailəmiz üçün, Fransa xalqı üçün bu zinət əşyalarının Luvrdakı öz yerinə qayıtması vacibdir".

    Граф Парижский: Украденные из Лувра драгоценности - бесценное наследие Франции

