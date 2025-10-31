Граф Парижский: Украденные из Лувра драгоценности - бесценное наследие Франции
Другие страны
- 31 октября, 2025
- 15:37
Граф Парижский Жан Орлеанский призвал грабителей музея Лувра вернуть сапфировою тиару в целости и сохранности.
Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.
По информации агентства, тиара являлась частью наследия его семьи и принадлежала его прабабушке.
"Верните нам наши драгоценности пока не поздно. Это одновременно и личное, и сокровенное", - заявил граф.
Он также отметил, что украденные из Лувра драгоценности являются "бесценным наследием" Франции.
"Для нашей семьи, для французского народа важно, чтобы эти драгоценности вернулись на свое место в Лувре", - сказал он.
