Граф Парижский: Украденные из Лувра драгоценности - бесценное наследие Франции

Граф Парижский Жан Орлеанский призвал грабителей музея Лувра вернуть сапфировою тиару в целости и сохранности.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По информации агентства, тиара являлась частью наследия его семьи и принадлежала его прабабушке.

"Верните нам наши драгоценности пока не поздно. Это одновременно и личное, и сокровенное", - заявил граф.

Он также отметил, что украденные из Лувра драгоценности являются "бесценным наследием" Франции.

"Для нашей семьи, для французского народа важно, чтобы эти драгоценности вернулись на свое место в Лувре", - сказал он.