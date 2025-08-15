Haqqımızda

Pakistanda leysan yağışları 200-ə yaxın insanın həyatına son qoyub Pakistanın şimal-qərbində son 24 saat ərzində leysan yağışlar nəticəsində 200-ə yaxın adam ölüb.
15 avqust 2025 21:46
Pakistanın şimal-qərbində son 24 saat ərzində leysan yağışlar nəticəsində 200-ə yaxın insan həlak olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

Rəsmilər bildiriblər ki, ölüm halları Hayber-Paxtunxva əyalətinin dağlıq ərazilərində qəfil yağışlar, daşqınlar, ildırım düşməsi və uçqunlar səbəbindən baş verib.

Xilasedicilərin bildirdiyinə görə, çay və dərələrin daşması nəticəsində Svat rayonunda 2000-dən çox insan təhlükəsiz ərazilərə təxliyə edilib.

