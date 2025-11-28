Orban Ukraynada sülhün əldə olunacağına ümidvardır
Digər ölkələr
- 28 noyabr, 2025
- 15:45
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Kremldə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşdə Ukrayna nizamlanması üzrə yaxınlarda elan edilmiş təşəbbüslərin sülhə gətirib çıxaracağına ümid etdiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" məlumat yayıb.
O vurğulayıb ki, Budapeşt danışıqlar üçün platforma təqdim etməyə hazırdır.
"Macarıstan sülhdə maraqlıdır. Ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda elan edilmiş sülh təşəbbüsləri nəticədə sülhə gətirib çıxaracaq. Bugünkü görüşümüz mənə Macarıstanın belə danışıqlar üçün platforma təmin etməyə və bu prosesin uğurla başa çatmasına kömək etməyə hazır olduğunu təsdiqləmək imkanı verir", - V.Orban bildirib.
Son xəbərlər
16:25
Foto
Emin Əmrullayev Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçiribDaxili siyasət
16:25
Foto
Energetika naziri Xızıda vətəndaşları qəbul edibEnergetika
16:18
"Baksol yolu"nda məişət tullantıları yığılmış ərazidə yanğın başlayıbHadisə
16:18
"Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 13 %-ə yaxın azalıbSənaye
16:18
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Brüsseldə NATO nümayəndələri ilə görüşübXarici siyasət
16:14
Allahşükür Paşazadə İslam Aləmi Liqasının Baş katibini Azərbaycana dəvət edibXarici siyasət
15:54
Ahmet Köse: Texnologiyaya sərmayə yatırılması milli təhlükəsizlik məsələsidirSosial müdafiə
15:53
Azərbaycanın vergi orqanlarına oktyabrda 45 minə yaxın müraciət daxil olubBiznes
15:51