Орбан надеется на достижение мира в Украине и предлагает площадку для переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле выразил надежду, что недавно опубликованные инициативы по украинскому урегулированию приведут к миру и вновь подчеркнул, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

"Венгрия заинтересована в мире, и мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру. Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров и оказывать содействие успешному завершению этого процесса", - сказал Орбан.