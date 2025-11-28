Орбан надеется на достижение мира в Украине и предлагает площадку для переговоров
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 15:28
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле выразил надежду, что недавно опубликованные инициативы по украинскому урегулированию приведут к миру и вновь подчеркнул, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
"Венгрия заинтересована в мире, и мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру. Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров и оказывать содействие успешному завершению этого процесса", - сказал Орбан.
Последние новости
15:37
Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 30%Финансы
15:35
В Италии профсоюзы проводят забастовку против планов правительства по бюджетуДругие страны
15:29
Военный эксперт: Азербайджан является примером для стран ЦА по перевооружению армииАрмия
15:28
Орбан надеется на достижение мира в Украине и предлагает площадку для переговоровДругие страны
15:26
Азербайджан и КНР обсудили перспективы сотрудничества на рынке капиталаФинансы
15:21
Индия рассчитывает до конца 2025 года заключить торговую сделку с СШАДругие страны
15:18
Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 34,5%Финансы
15:15
MİDA готовится к строительству нового жилого комплекса в НахчыванеИнфраструктура
15:12