Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Орбан надеется на достижение мира в Украине и предлагает площадку для переговоров

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 15:28
    Орбан надеется на достижение мира в Украине и предлагает площадку для переговоров

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле выразил надежду, что недавно опубликованные инициативы по украинскому урегулированию приведут к миру и вновь подчеркнул, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    "Венгрия заинтересована в мире, и мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру. Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров и оказывать содействие успешному завершению этого процесса", - сказал Орбан.

    Россия Украина Венгрия Виктор Орбан Владимир Путин российско-украинская война

    Последние новости

    15:37

    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 30%

    Финансы
    15:35

    В Италии профсоюзы проводят забастовку против планов правительства по бюджету

    Другие страны
    15:29

    Военный эксперт: Азербайджан является примером для стран ЦА по перевооружению армии

    Армия
    15:28

    Орбан надеется на достижение мира в Украине и предлагает площадку для переговоров

    Другие страны
    15:26

    Азербайджан и КНР обсудили перспективы сотрудничества на рынке капитала

    Финансы
    15:21

    Индия рассчитывает до конца 2025 года заключить торговую сделку с США

    Другие страны
    15:18

    Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 34,5%

    Финансы
    15:15

    MİDA готовится к строительству нового жилого комплекса в Нахчыване

    Инфраструктура
    15:12

    SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы более чем на 2%

    Энергетика
    Лента новостей