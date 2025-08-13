Haqqımızda

NYT: Rusiya ABŞ məhkəmələrinin sisteminin parolunun sındırılmasında iştirak edib

Digər ölkələr
13 avqust 2025 03:33
Amerikalı müstəntiqlər Rusiyanın ABŞ-nin federal məhkəmə sənədlərini saxlayan kompüter sisteminin parolunun bu yaxınlarda sındırılmasında qismən əli ola biləcəyinə dair sübutlar tapıblar.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “New York Times” bir neçə məlumatlı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

Onların məlumatına görə, sistemdəki sənədlərdə milli təhlükəsizlik əleyhinə cinayətlərdə ittiham olunan mənbələr və şəxslər haqqında məlumat ola biləcək məxfi qeydlər var.

Parolun sındırılmasına görə kimin məsuliyyət daşıdığı hələ də bəlli deyil. İstintaqla tanış olanlar deyirlər ki, nəşrin yazdığına görə, ciddi zəifliyi ilə tanınan bu sistemə nüfuz etmək üçün illərdir cəhdlər olub.

Sistem administratorları bu yaxınlarda haker hücumu barədə səlahiyyətlilərə məlumat veriblər və ən məxfi sənədlərin dərhal ondan çıxarılmasını tövsiyə ediblər.

Haker hücumu haqqında daha əvvəl “Politico” da mənbələrə istinadən məlumat verib. Onun məlumatına görə, kiberhücumun arxasında xarici ölkələrlə əlaqəli şəxslər, eləcə də cinayətkar təşkilatlar dayana bilər.

Rusiya hakimiyyəti kiberhücumlarda iştirakını davamlı təkzib edir.

