    NYP: FTB Trampa sui-qəsd cəhdinin təhqiqatının vaxtını uzadıb

    • 19 noyabr, 2025
    • 21:36
    NYP: FTB Trampa sui-qəsd cəhdinin təhqiqatının vaxtını uzadıb

    Federal Təhqiqatlar Bürosu (FTB) atəş açan Tomas Metyu Kruks haqqında əsas məlumatları gizlədərək 2024-cü ilin iyulunda ABŞ prezidenti Donald Trampa sui-qəsd cəhdi ilə bağlı Nümayəndələr Palatasının təhqiqatının vaxtını uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Post" (NYP) araşdırmada iştirak edən iki konqresmenə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd edildiyi kimi, Kruksun sosial media fəaliyyəti ilə bağlı əvvəllər Konqresə açıqlanmayan yeni məlumatlara çoxsaylı siyasi zorakılıq, siyasətçilərin öldürülməsinə çağırışlar və əldəqayırma bombaların hazırlanmasına dair göstərişlər daxildir.

    Konqresmenlər Mayk Kelli və Pat Fallon FTB-nin istintaq zamanı bu faylları heç vaxt təhvil vermədiyini bildirib və yeni araşdırmaya çağırıblar.

    Məsələn, 2020-ci il avqust tarixli bir yazıda Kruks yazıb: "Hökumətlə mübarizə aparmağın yeganə yolu terror tipli hücumlar, qaçaqmalçılıq yolu ilə mühüm binaya bomba gətirmək və heç kim sizi görmədən partlatmaq, sonra isə məmurları öldürməyə çalışmaqdır".

