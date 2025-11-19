Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    NYP: ФБР затягивало расследование покушения на Трампа

    • 19 ноября, 2025
    • 21:17
    Федеральное бюро расследований (ФБР) затягивало расследование Палаты представителей Конгресса США по делу о покушении на американского президента Дональда Трампа в июле 2024 года, скрывая ключевые данные о стрелявшем в него Томасе Мэттью Круксе.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на двух конгрессменов, участвовавших в расследовании.

    Как отмечается, новые данные об активности Крукса в социальных сетях, которые ранее не были переданы Конгрессу, включают многочисленные одобрения политического насилия, призывы к убийству политиков и инструкции по изготовлению самодельных бомб. Конгрессмены Майк Келли и Пэт Фэллон заявили, что ФБР никогда не передавало эти файлы в ходе расследования, и призвали к новому расследованию.

    Так, в одном из постов, датированных августом 2020 года, Крукс писал: "Единственный способ бороться с правительством - это атаки в стиле терроризма, пронести бомбу в важное здание и взорвать ее до того, как кто-либо увидит тебя, и попытаться убить чиновников".

    Лента новостей