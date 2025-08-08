Haqqımızda

Netanyahunun ofisi Qəzza zolağının hərbi nəzarətə alınması planının detallarını açıqlayıb Xəbər verildiyi kimi, İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti (İTK) baş nazir Binyamin Netanyahunun Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınması barədə təklifini dəstəkləyib.
8 avqust 2025 06:43
Xəbər verildiyi kimi, İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti (İTK) baş nazir Binyamin Netanyahunun Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınması barədə təklifini dəstəkləyib.

"Report" xəbər verir ki, İsrail baş nazirinin ofisi bununla bağlı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, İsrail döyüş bölgələri xaricində mülki əhaliyə humanitar yardım göstərəcək. Kabinet üzvlərinin əksəriyyəti İsrailin "HƏMAS"la müharibəni dayandırmaq müqabilində irəli sürəcəyi 5 prinsipin siyahısını dəstəkləyib ki, bunlar da aşağıdakılardır:

1. "HƏMAS"ın tərk-silah edilməsi;

2. 20-nin sağ olduğu güman edilən 50 girovun hamısının geri qaytarılması;

3. Qəzza zolağının demilitarizasiyası;

4. İsrailin Qəzza zolağına təhlükəsizlik nəzarəti;

5. "HƏMAS" və ya Fələstin Muxtariyyəti olmayan alternativ mülki hökumətin mövcudluğu.

Qeyd olunub ki, mövcud vəziyyətlə bağlı alternativ plan da müzakirə edilib və bu planın yuxarıda qeyd edilən 5 bənddən ilk 2-ni həyata keçirmək üçün yetərsiz olduğuna qərar verilib. Həmin planla bağlı əlavə məlumat paylaşılmayıb.

