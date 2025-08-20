Haqqımızda

Netanyahu orduya HƏMAS-ı qısa müddət ərzində məğlub etmək tapşırığı verib İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu orduya Qəzza şəhərində son terror istinadgahlarını ələ keçirmək və HƏMAS-ın məğlubiyyəti üçün vaxt çərçivəsini qısaltmağı tapşırıb.
20 avqust 2025 21:58
İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahu orduya Qəzza şəhərində son terror istinadgahlarını ələ keçirmək və HƏMAS-ın məğlubiyyəti üçün vaxt çərçivəsini qısaltmağı tapşırıb.

"Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Baş nazirinin ofisi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, B. Netanyahu səfərbər edilmiş döyüşçülərə və onların ailələrinə, eləcə də bütün İsrail MÜdafiə Qüvvələrinin (İMQ) bütün əsgərlərinə dərin minnətdarlığını ifadə edib.

Qeyd edək ki, İMQ-nin Qəzza şəhərinin ələ keçirilməsi planları B. Netanyahuya sabah təqdim ediləcək.

Rus versiyası Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по разгрому ХАМАС

