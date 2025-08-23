Haqqımızda

NATO bu il Ukraynaya hərbi yardımı artıracaq

NATO bu il Ukraynaya hərbi yardımı artıracaq Ukrayna 2024-cü ildə NATO ölkələrindən 50 milyard dollarlıq hərbi yardım alıb, lakin bu il verilən silahların miqdarı artacaq.
Digər ölkələr
23 avqust 2025 15:32
NATO bu il Ukraynaya hərbi yardımı artıracaq

Ukrayna 2024-cü ildə NATO ölkələrindən 50 milyard dollarlıq hərbi yardım alıb, lakin bu il verilən silahların miqdarı artacaq.

“Report” “Corriere della Sera”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə NATO Hərbi Komitəsinin sədri admiral Cüzeppe Kavo Draqone bildirib.

“2024-cü ildə edilən yardımın həcmi 50 milyard dollara çatıb. 2025-ci il yanvarın 1-nə biz artıq 33 milyard dollara çatmışıq, lakin ilin sonuna qədər əvvəlki rəqəmə uyğun olacağıq; proqnozlar çox optimistdir”, - o deyib.

Draqonenin sözlərinə görə, NATO ölkələri hərbi yardımı davam etdirmək və hətta artırmaq niyyətindədir.

ABŞ və NATO Ukraynaya hərbi yardım göstərmək üçün “Prioritized Ukraine Requirements List” (PURL) adlı yeni mexanizm işə salıb.

Bu təşəbbüs Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski, ABŞ Prezidenti Donald Tramp və NATO-nun Baş katibi Mark Rutte arasında əldə olunan razılaşmalar çərçivəsində həyata keçirilir.

Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp NATO-nun Baş katibi Mark Rutte ilə Ukraynaya Amerika silahlarının tədarükü ilə bağlı razılığa gəldiyini bildirmişdi.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası NATO provided Ukraine with $50B in military aid in 2024, says Dragone
Rus versiyası НАТО увеличит объемы военной помощи Украине в этом году

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
VideoŞəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 12:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi