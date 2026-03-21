Moskvaya dron hücumu davam edir: vurulmuş PUA-ların sayı 30-u keçib
- 21 mart, 2026
- 14:03
Bu gün Moskva istiqamətində uçan vurulmuş pilotsuz uçuş aparatlarının sayı 31-ə çatıb.
"Report"un Rusiya mediasına istinadən xəbər verdiyinə görə, bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin sosial şəbəkələrdə məlumat verib.
"Təcili xidmət mütəxəssisləri qalıqların düşdüyü ərazidə işləyirlər", - məlumatda deyilir.
14:25
İran Ben-Qurion hava limanındakı yanacaq çənlərinə və hərbi infrastruktura hücum edibDigər ölkələr
14:18
"Böyük Dəbilqə": 1/4 finalda uduzan Hidayət Heydərov təsəlliverici görüşə çıxacaqFərdi
14:13
Ermənistan İstintaq Komitəsi II Qareginə II İliyanın dəfni üçün Tbilisiyə getməyə icazə verməyibRegion
14:09
Bağdadda kəşfiyyat qərargahına PUA zərbəsi nəticəsində bir zabit ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
14:08
Aleksander İsak Çempionlar Liqasının 1/4 finalına qədər sıraya qayıda bilərFutbol
14:06
Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıbMaliyyə
14:03
Moskvaya dron hücumu davam edir: vurulmuş PUA-ların sayı 30-u keçibDigər ölkələr
13:48
Bakıdan bölgələrə ötən gün 14 minə yaxın sərnişin daşınıbİnfrastruktur
13:34