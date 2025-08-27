Misir münaqişədən sonra Qəzzada təhlükəsizliyi təmin etmək üçün fələstinlilərə təlimlər keçirməyə başlayıb
Digər ölkələr
- 27 avqust, 2025
- 22:02
Misir münaqişə bitdikdən sonra Qəzza zolağında təhlükəsizliyi təmin etməli olan 10 min nəfərə qədər kontingent yaratmaq üçün fələstinlilərə təlimlər keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, ilk qruplar Misirdəki hərbi akademiyalarda təlim keçir, daha sonra onlara daha 5 minə yaxın fələstinli qoşulacaq. Qüvvənin əsasını Fələstin Muxtariyyətinin təhlükəsizlik orqanlarının nümayəndələri, bir hissəsini isə FƏTH tərəfdarları təşkil edəcək.
Təhlükəsizliyin təmin edilməsinə Misir, İordaniya və Fars körfəzinin bir sıra ölkələrinin orduları da qoşula bilər. Layihənin maliyyələşdirilməsini beynəlxalq ictimaiyyət öz üzərinə götürəcək.
