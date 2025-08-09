Mirzoyan hindistanlı həmkarı ilə regionu müzakirə edib

Haqqımızda

Digər ölkələr
9 avqust 2025 20:31
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan və Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankar İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını müzakirə ediblər.

“Report”un xəbərinə görə, bu barədə Ermənistanın xarici siyasət idarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Hindistanın xarici işlər naziri ölkəsinin Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına tərəfdar olduğunu bildirib.

“Nazirlər ikitərəfli əsasda və beynəlxalq platformalarda tərəfdaşlığı daha da inkişaf etdirməyə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər”, - məlumatda deyilir.

Rus versiyası Главы МИД Армении и Индии обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку

Son xəbərlər

