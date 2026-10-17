Rusiya Baş nazirinin müavini ölkədə benzin qıtlığı ilə bağlı vəziyyəti gərgin adlandırıb
Region
- 17 oktyabr, 2026
- 04:38
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Rusiyanın daxili bazarında avtomobil benzininin çatışmazlığı hazırda təxminən 5 %-dir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Baş nazirin müavini Aleksandr Novak "Vesti"yə Rusiya enerji həftəsi çərçivəsində bildirib.
"Avtomobil benzininə gəldikdə, daxili bazar hazırda olduqca gərgin olaraq qalır. Bazarda qismən çatışmazlıq var - təxminən 5 %", - Novak deyib.
O, vəziyyəti həll etmək üçün görülən tədbirlər kimi neft emalı həcmlərinin artırılmasını, neft emalı zavodlarının təmirinin təxirə salınmasını və benzin idxalını göstərib.
"Düşünürəm ki, vəziyyət yaxşılaşmağa davam edəcək", - Baş nazirin müavini deyib.
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