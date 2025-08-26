Haqqımızda

Makronun istefası təklifi parlamentə təqdim ediləcək

Makronun istefası təklifi parlamentə təqdim ediləcək Fransada "Təslim olmayan Fransa" partiyası sentyabrın 23-də Prezident Emmanuel Makronun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması təklifini parlamentə təqdim etmək niyyətindədir.
Digər ölkələr
26 avqust 2025 13:35
Makronun istefası təklifi parlamentə təqdim ediləcək

Fransada "Təslim olmayan Fransa" partiyası sentyabrın 23-də Prezident Emmanuel Makronun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması təklifini parlamentə təqdim etmək niyyətindədir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə partiyanın lideri Jan-Lük Melanşon “France Inter” radiostansiyasının efirində bildirib.

"Bir il əvvəl biz prezidentin istefası məsələsini qaldırmışdıq. Biz sentyabrın 23-də bu addımı yenidən atacaq və Makronun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması təklifini parlamentə təqdim edəcəyik", - o qeyd edib.

2024-cü ildə "Təslim olmayan Fransa" artıq Makrona qarşı impiçment prosedurunu başlatsa da, bu, uğursuz olub. Həmin vaxt Milli Assambleyanın qanunvericilik komissiyası prezidentin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması haqqında qətnaməni 15 səs lehinə, 54 səs əleyhinə olmaqla rədd edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası French left party to propose Macron's removal on September 23
Rus versiyası Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
25 avqust 2025 12:18
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
21 avqust 2025 10:06
AFFA prezidenti: Qarabağın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram
AFFA prezidenti: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram"
20 avqust 2025 09:00
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
22 avqust 2025 08:59
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
20 avqust 2025 14:05

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi