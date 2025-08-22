Haqqımızda

Makron, Merts və Tusk gələn həftə Moldovaya gedəcək

Makron, Merts və Tusk gələn həftə Moldovaya gedəcək Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Almaniya Kansleri Fridrix Merts və Polşanın Baş naziri Donald Tusk avqustun 27-də Moldovaya səfər edəcək.
Digər ölkələr
22 avqust 2025 13:43
Makron, Merts və Tusk gələn həftə Moldovaya gedəcək

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Almaniya Kansleri Fridrix Merts və Polşanın Baş naziri Donald Tusk avqustun 27-də Moldovaya səfər edəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” Yelisey sarayına istinadən məlumat verib.

Qeyd olunub ki, Moldovanın müstəqillik gününə təsadüf edəcək səfər Avropaya inteqrasiya yolunda ölkə ilə həmrəylik nümayiş etdirmək üçün təşkil olunacaq.

"Liderlər Moldovanın təhlükəsizliyinə, suverenliyinə və Avropaya inteqrasiyasına tam dəstəklərini təsdiqləyəcəklər", - bəyanatda deyilir.

Qeyd edək ki, Moldova 2022-ci il martın 3-də Aİ-yə üzvlük üçün müraciət edib və həmin il iyunun 23-də namizəd statusu alıb. Aİ 2024-cü il iyunun 25-də ölkə ilə üzvlüklə bağlı rəsmi danışıqlara başlayıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Macron, Merz, Tusk will visit Moldova on August 27
Rus versiyası Макрон, Мерц и Туск посетят на следующей неделе Молдову

Eksklüziv xəbərlər

DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi