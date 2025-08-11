Haqqımızda

Litva Prezidenti Ukraynanın ərazi bütövlüyü və Aİ-yə üzvlüyünün tərəfdarıdır

Litva Prezidenti Ukraynanın ərazi bütövlüyü və Aİ-yə üzvlüyünün tərəfdarıdır Litva Prezidenti Gitanas Nauseda ilə Ukrayna lideri Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı olub.
Digər ölkələr
11 avqust 2025 19:57
Litva Prezidenti Ukraynanın ərazi bütövlüyü və Aİ-yə üzvlüyünün tərəfdarıdır

Litva Prezidenti Gitanas Nauseda ilə Ukrayna lideri Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı olub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Litva lideri sosial şəbəkə hesabında yazıb.

“Litvanın Ukraynanın ərazi bütövlüyünə qətiyyətli dəstəyini ifadə etdim. Ədalətli, davamlı sülh Rusiyadan qeyd-şərtsiz atəşkəslə razılaşmağı və dəymiş ziyana görə kompensasiya tələb edir”, - Nauseda bildirib.

Bundan əlavə, Litva Ukraynanın Avropaya inteqrasiya istiqamətində irəliləyişini alqışlayır və ölkənin 2030-cu ilə qədər Aİ üzvlüyünü dəstəkləyir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Президент Литвы высказался за территориальную целостность Украины и ее членство в ЕС

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi