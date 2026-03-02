Körfəz Ərəb ölkələri İrana cavab verməyə hazırdırlar - Bəyanat
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 06:15
Bəhreyn, Qətər, Küveyt, BƏƏ, Oman və Səudiyyə Ərəbistanı da daxil olmaqla, Körfəz Ərəb ölkələri İranın hücumlarına cavab verməyə hazır olduqlarını açıqlayıblar.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Körfəz Əməkdaşlıq Şurası (KƏŞ) üzv dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin birgə iclasından sonra yayılan rəsmi bəyanatda qeyd olunub.
"Nazirlər Şurası İranın quruma üzv dövlətlərinə qarşı əsassız təcavüzü nəzərə alınmaqla, cavab tədbirləri hüququ da daxil olmaqla, öz təhlükəsizliklərini qorumaq üçün bütün zəruri tədbirləri görəcəklərini bir daha təsdiqləyib", - deyə bəyanatda bildirilir.
Bəyanatda qeyd olunub ki, Körfəz bölgəsində sabitlik yalnız regional məsələ deyil, həm də qlobal iqtisadi sabitliyin fundamental əsaslarından biridir.
Son xəbərlər
16:02
Paşinyanın Avroparlamentdəki çıxışı – Zaman ən ədalətli hakimdir - ŞƏRHAnalitika
16:01
Bir qrup dərman vasitələrinin qiyməti tənzimlənibSağlamlıq
16:00
Foto
Pekində Ələt Azad İqtisadi Zonasına həsr edilmiş tədbir keçirilibİnfrastruktur
15:57
Azərbaycanda ötən il 5 min tona yaxın bal istehsal edilibMaliyyə
15:55
"Barselona" sabiq futbolçusu Abde Ezzalzulini geri qaytarmaq istəyirFutbol
15:51
Kobaxidze: Gürcüstanda 6 ildən yuxarı avtomobillər üçün gömrük rüsumu artırılacaqRegion
15:50
Romano Prodi: BMT illər keçdikcə daha da gücsüzləşirDigər ölkələr
15:47
Ali Məhkəmə: Fiziki şəxslərin adından icazəsiz, səhv və ya təhrif edilmiş istifadə qadağandırHadisə
15:47