İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Körfəz Ərəb ölkələri İrana cavab verməyə hazırdırlar - Bəyanat

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 06:15
    Körfəz Ərəb ölkələri İrana cavab verməyə hazırdırlar - Bəyanat

    Bəhreyn, Qətər, Küveyt, BƏƏ, Oman və Səudiyyə Ərəbistanı da daxil olmaqla, Körfəz Ərəb ölkələri İranın hücumlarına cavab verməyə hazır olduqlarını açıqlayıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Körfəz Əməkdaşlıq Şurası (KƏŞ) üzv dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin birgə iclasından sonra yayılan rəsmi bəyanatda qeyd olunub.

    "Nazirlər Şurası İranın quruma üzv dövlətlərinə qarşı əsassız təcavüzü nəzərə alınmaqla, cavab tədbirləri hüququ da daxil olmaqla, öz təhlükəsizliklərini qorumaq üçün bütün zəruri tədbirləri görəcəklərini bir daha təsdiqləyib", - deyə bəyanatda bildirilir.

    Bəyanatda qeyd olunub ki, Körfəz bölgəsində sabitlik yalnız regional məsələ deyil, həm də qlobal iqtisadi sabitliyin fundamental əsaslarından biridir.

    Fars körfəzi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Страны Персидского залива пообещали ответить на иранские атаки
    Gulf countries pledge to respond to Iranian attacks

    Son xəbərlər

    16:02

    Paşinyanın Avroparlamentdəki çıxışı – Zaman ən ədalətli hakimdir - ŞƏRH

    Analitika
    16:01

    Bir qrup dərman vasitələrinin qiyməti tənzimlənib

    Sağlamlıq
    16:00
    Foto

    Pekində Ələt Azad İqtisadi Zonasına həsr edilmiş tədbir keçirilib

    İnfrastruktur
    15:57

    Azərbaycanda ötən il 5 min tona yaxın bal istehsal edilib

    Maliyyə
    15:55

    "Barselona" sabiq futbolçusu Abde Ezzalzulini geri qaytarmaq istəyir

    Futbol
    15:51

    Kobaxidze: Gürcüstanda 6 ildən yuxarı avtomobillər üçün gömrük rüsumu artırılacaq

    Region
    15:50

    Romano Prodi: BMT illər keçdikcə daha da gücsüzləşir

    Digər ölkələr
    15:47

    Ali Məhkəmə: Fiziki şəxslərin adından icazəsiz, səhv və ya təhrif edilmiş istifadə qadağandır

    Hadisə
    15:47

    Britaniya şirkəti Azərbaycanda 1 milyon unsiyadan çox qızıl ekvivalentində hasilat aparıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti