    Konqresmen Rusiya ilə ticarəti məhdudlaşdıran qanun layihəsini təqdim edib

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 06:24
    Konqresmen Rusiya ilə ticarəti məhdudlaşdıran qanun layihəsini təqdim edib

    ABŞ Konqresinin üzvü, Cənubi Karolina ştatından respublikaçı Co Uilson bildirib ki, Rusiya ilə ikitərəfli ticarəti məhdudlaşdıran Cekson-Venik düzəlişinin qüvvəyə minməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini təqdim edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    Qanunverici vurğulayıb ki, həmin düzəlişin ləğv olunmasını düzgün qərar hesab etmir. Konqresmen qeyd edib ki, o bu təklifi Rusiya PUA-larının Polşa sərhəddini pozmasından sonra verib.

    В Конгрессе США инициировали законопроект, ограничивающий торговлю с Россией

