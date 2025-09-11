В Конгрессе США инициировали законопроект, ограничивающий торговлю с Россией

Член Конгресса США Джо Уилсон (республиканец от штата Южная Каролина) заявил, что представил законопроект, предусматривающий возобновление действия в отношении России поправки Джексона - Вэника, которая ограничивает двустороннюю торговлю.

Как передает Report, об этом Д. Уилсон написал на своей странице в соцсети X.

Законодатель подчеркнул, что "представил законопроект о восстановлении действия в отношении России поправки Джексона - Вэника, прекращающей всю торговлю". Уилсон добавил, что считает неверным решением отмену данной поправки. Конгрессмен отметил, что выступил с этим предложением в связи с утверждениями польских властей об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА.