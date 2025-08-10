Haqqımızda

Konqoda baş vermiş yanğınlar zamanı 13 nəfər həlak olub

Konqoda baş vermiş yanğınlar zamanı 13 nəfər həlak olub Konqo Demokratik Respublikasının (KDR) Bukavu şəhərində baş vermiş yanğınlar nəticəsində azı 13 nəfər həlak olub, 6 məktəb və 2 tibb mərkəzi yanaraq məhv olub.
Digər ölkələr
10 avqust 2025 17:23
Konqoda baş vermiş yanğınlar zamanı 13 nəfər həlak olub

Konqo Demokratik Respublikasının (KDR) Bukavu şəhərində baş vermiş yanğınlar nəticəsində azı 13 nəfər həlak olub, 6 məktəb və 2 tibb mərkəzi yanaraq məhv olub.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Actualité" portalı şəhər rəhbərliyinə istinadla xəbər yayıb.

Qeyd olunur ki, yanğın 1000-dən çox binanı məhv edib. Şəhərdə 6 məktəb dağılıb, şagirdlərin şəxsi şəxsi işləri və digər vacib sənədlər də yanıb. Bundan əlavə, alov səbəbindən iki tibb mərkəzi, o cümlədən qocalar evi dağılıb.

Portal qeyd edir ki, minlərlə insan evsiz qaldığından küçələrdə gecələməyə məcbur olub. Şəhər hakimiyyəti ölkə rəhbərliyindən və humanitar təşkilatlardan binaların bərpası üçün yardım istəyib.

Qeyd edək ki, Bukavuda yanğınların artması quraq jkeçən hər mövsümdə müşahidə olunur və buna günəş panellərinin və akkumulyatorların düzgün istifadə edilməməsi, həmçinin yerli sakinlərin evlərində yanacaq saxlaması səbəb olur.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Конго при масштабном пожаре погибли 13 человек

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi