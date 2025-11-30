İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Kiyev XBKK-yə hücumlarla bağlı Astanaya cavab verib: Qazax xalqına dəyişməz hörmətimizi təsdiqləyirik

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 19:42
    Kiyev XBKK-yə hücumlarla bağlı Astanaya cavab verib: Qazax xalqına dəyişməz hörmətimizi təsdiqləyirik

    Ukrayna Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun (XBKK) infrastrukturuna dair Qazaxıstanın narahatlığını nəzərə alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin XİN) Qazaxıstan tərəfinin XBKK-yə hücumla bağlı etirazına cavab olaraq yaydığı bəyanatda qeyd olunub.

    "Qeyd edirik ki, Ukrayna tərəfinin heç bir addımı Qazaxıstan Respublikası və ya digər üçüncü tərəflərə qarşı yönəlməyib, – Ukraynanın bütün səyləri genişmiqyaslı Rusiya təcavüzünün dəf edilməsinə qarşıdır... Bir daha vurğulayırıq ki, Qara dəniz regionunda və onun hüdudlarından kənarda yeganə destabilizasiya faktoru və təhlükəsizlik çağırışlarının səbəbi Rusiyanın təcavüzüdür", – bəyanatda bildirilib.

    Ukrayna XİN həmçinin qeyd edib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri təcavüzçünün hərbi-sənaye potensialını sistemli şəkildə zəiflədir, onu işğalçı müharibə aparmaq imkanlarından məhrum edir.

    "Yekunda qazax xalqına dəyişməz hörmətimizi və Qazaxıstan Respublikası ilə dostluq və praqmatik münasibətlərin inkişafına sadiqliyimizi təsdiqləyirik. Bu münasibətlər xalqlarımız arasında tarixi olaraq möhkəm bağların səviyyəsinə uyğundur", – bəyanatda vurğulanıb.

    Ukrayna Qazaxıstan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu
    В Киеве ответили Астане об атаках на КТК: Подтверждаем неизменное уважение к казахскому народу

    Son xəbərlər

    20:26

    Pərviz Şahbazov "OPEC+" ölkələrinin nazirlərinin 40-cı iclasında iştirak edib

    Energetika
    20:19

    "OPEC+" 2026-cı il üçün neft hasilatını sabit saxlamaq barədə qərar qəbul edib - YENİLƏNİB

    Energetika
    20:05

    Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdəki ikinci oyununda da məğlub olub

    Komanda
    19:57
    Video

    Mayamidə Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    19:42

    Kiyev XBKK-yə hücumlarla bağlı Astanaya cavab verib: Qazax xalqına dəyişməz hörmətimizi təsdiqləyirik

    Digər ölkələr
    19:34

    Çin raketi "Shi jian-28" eksperimental peykini orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    19:22

    WSJ: Trampın narkotrafikə qarşı mübarizəsi müdafiə startaplarının inkişafını stimullaşdırır

    Digər ölkələr
    19:16

    Azərbaycan cüdoçusu Böyük Dəbilqə turnirində bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    18:54

    Cəlilabadda 35 yaşlı kişinin öldürülməsinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti