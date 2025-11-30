В Киеве ответили Астане об атаках на КТК: Подтверждаем неизменное уважение к казахскому народу

Украина приняла во внимание обеспокоенность Казахстана об инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении украинского МИД в ответ на протест казахстанской стороны в связи с атакой на КТК.

"Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон - все усилия Украины возложены на отражение полномасштабной российской агрессии... В очередной раз подчеркиваем, что единственным фактором дестабилизации и причиной вызовов безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия", - говорится в заявлении ведомства.

В украинском МИД также указали, что ВСУ "системно ослабляют военно-промышленный потенциал агрессора, лишая его средств для ведения захватнической войны".

"В заключение подтверждаем неизменное уважение к казахскому народу и настроенность на развитие дружеских и прагматических отношений с Республикой Казахстан, которые соответствуют уровню исторически крепких связей между нашими народами", - подчеркивается в заявлении.