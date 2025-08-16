KİV: Yaxın günlərdə Tramp-Putin-Zelenski görüşü keçirilə bilər

ABŞ avqustun 22-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Ağ Ev rəhbəri Donald Tramp və Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında görüş keçirmək istəyir.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Axios” mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
“Tramp Zelenskiyə və digərlərinə zəng zamanı üçtərəfli sammiti tez bir zamanda, avqustun 22-də keçirmək istədiyini bildirib”, - məlumatda bildirilib.
Bundan əvvəl Fransa lideri Emmanuel Makron bildirmişdi ki, “İstəklilər koalisiyası” tezliklə Rusiya-Ukrayna müharibəsində gələcək addımları müzakirə etmək üçün yeni iclas keçirəcək. Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer də sülh razılaşması əldə olunmasa, ölkəsinin Rusiyaya qarşı sanksiyaları artıracağını deyib.