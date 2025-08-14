Haqqımızda

KİV: Tramp Putinlə görüşündə ərazi məsələsini qaldırmaq niyyətində deyil

KİV: Tramp Putinlə görüşündə ərazi məsələsini qaldırmaq niyyətində deyil ABŞ Prezidenti Donald Tramp avqustun 15-də Alyaskada rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşündə Ukrayna müharibəsi kontekstində ərazi mövzusunu qaldırmaq niyyətində deyil.
14 avqust 2025 11:58
ABŞ Prezidenti Donald Tramp avqustun 15-də Alyaskada rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşündə Ukrayna müharibəsi kontekstində ərazi mövzusunu qaldırmaq niyyətində deyil.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə NBC mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

"Tramp çərşənbə günü telefon danışığı zamanı Avropa liderlərinə bildirib ki, bu həftə Alyaskada Putinlə ərazilərin bölüşdürülməsini müzakirə etmək niyyətində deyil", - mənbə deyib.

O əlavə edib ki, Tramp və Avropa liderləri Ukraynada atəşkəsin sülh danışıqlarının başlanmasından əvvəl əldə edilməli olduğu barədə razılığa gəliblər.

Daha iki mənbə isə bildirib ki, Avropa liderləri Trampın Putinlə görüş planlarına müsbət yanaşırlar.

Onlardan biri qeyd edib ki, bu görüşdə atəşkəs Tramp üçün prioritet olacaq. Digəri isə Ukrayna ərazisinin Ukraynanın iştirakı olmadan müzakirə edilməyəcəyinə əminliyini ifadə edib.

İngilis versiyası Media: Trump does not plan to raise territorial issue at Alaska meeting with Putin
Rus versiyası СМИ: Трамп не собирается поднимать территориальный вопрос на встрече с Путиным на Аляске

