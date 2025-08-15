Haqqımızda

KİV: Tramp administrasiyası “Intel”də payın alınması ilə bağlı danışıqlar aparır

KİV: Tramp administrasiyası “Intel”də payın alınması ilə bağlı danışıqlar aparır ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası Amerikanın texnologiya nəhəngi “Intel”də payın alınması ilə bağlı danışıqlar aparır.
Digər ölkələr
15 avqust 2025 02:46
KİV: Tramp administrasiyası “Intel”də payın alınması ilə bağlı danışıqlar aparır

ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası Amerikanın texnologiya nəhəngi “Intel”də payın alınması ilə bağlı danışıqlar aparır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən “Bloomberg” məlumat yayıb.

Mənbələrin fikrincə, bu sövdələşmə korporasiyanın ABŞ-da istehsal potensialını gücləndirmək, o cümlədən Ohayoda istehsal mərkəzinin tikintisinə kömək etmək məqsədi daşıyır.

Payın alınması təklifi avqustun 11-də Ağ Evdə Intel-in baş direktoru Lip-Bu Tan ilə Tramp arasında keçirilən görüşdən sonra irəli sürülüb. Müqavilənin şərtləri hələ də müzakirə olunur.

Agentlik qeyd edib ki, razılıq əldə olunarsa, Lip-Bu Tan böyük ehtimalla korporasiyanın başında qalacaq. Şirkət rəsmilərlə danışıqlar barədə məlumatı “Bloomberg”ə təsdiqləməyib: “Biz Tramp administrasiyası ilə əməkdaşlığı davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirik. Lakin şayiələri şərh etmək niyyətində deyilik”, - “Intel”in açıqlamasında deyilir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Bloomberg: Администрация Трампа хочет купить долю в Intel

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi